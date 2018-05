Camping im „anderen Holland“: Geheimtipp direkt vor der Haustür

Das „eine“ Holland ist jedem bekannt: die Nordsee, die Sehenswürdigkeiten im Ballungsgebiet um Amsterdam. Das "andere" Holland liegt direkt vor Ihrer Haustür. Ein wahrer Geheimtipp! Entdecken Sie weitläufige, wasserreiche Landschaften, fernab von Hektik, pittoreske Städtchen, Museen und weitere Sehenswürdigkeiten.

In dieser abwechslungsreichen Umgebung stehen Ihnen 10 ANWB / ADAC zertifizierte Campingplätze mit hervorragender Ausstattung sowie gast – und kinderfreundlichem Service zur Auswahl. So wird Ihr Camping in Holland zum Erfolg.

Als Camping Nation sind wir Holländer Weltmeister. Unser Deutsch hört sich vielleicht manchmal etwas lustig an, wenn es aber um Camping geht, wissen wir, wovon wir reden.

Für jeden Anspruch und jeden Geldbeutel bieten Ihnen die Campingplätze im „anderen“ Holland alle Möglichkeiten zum Faulenzen oder zum Aktivurlaub. Eine kurze Anreise und Ihr Urlaub kann beginnen

Impressionen aus der Region

Warum weit weg, bei so vielen erstklassigen Campings in Holland?

Egal ob groß oder klein, jung oder alt, Camping in Holland hat für jeden das Richtige zu bieten. Allerdings bedeutet Camping in Holland so viel mehr als Strand und Dünen an der Küste. Nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, entfalten sich wunderschöne, abwechslungsreiche Naturgebiete, in denen man wandern und fahrradfahren kann. Für jeden Naturliebhaber gibt es also direkt über der Grenze genug zu entdecken.

Camping in Holland – Ein Spaß für die ganze Familie

Auch Familien mit Kindern kommen auf unseren Campingplätzen in Holland auf ihre Kosten. Das Freizeitangebot der Campings ist groß und bietet vielfache Möglichkeiten, sich im Freien auszutoben. Ob ausgedehnter Spielplatz oder großangelegte Schwimmbäder: Unsere 10 Campings kurz über der Grenze in Holland sind ein Garant für Spiel und Spaß im Urlaub.

Holland und Camping: Ein echter Klassiker!

Für viele ist Camping in Holland ein Klassiker. Und das zurecht! Für viele Familien geht es schon seit Generationen nach Holland zum Campen. Andere entdecken unser Nachbarland erst jetzt als großartiges Urlaubsziel.

Aber was macht Camping in Holland eigentlich genau zum Klassiker? Sind es die Windmühlen? Oder der leckere Käse? Nein, es ist die freundliche, offenherzige und gemütliche Atmosphäre, die Camping in Holland so einzigartig und letztendlich auch zum Klassiker macht. Das besondere an unserer Campings ist jedoch, dass Sie für genau diese Atmosphäre aufgrund der grenznahen Lage nicht Stundenlang im Auto sitzen müssen, sondern innerhalb kürzester Zeit am Ziel angelangen können. Eine kurze Strecke im Auto und schon kann der Urlaub im „anderen Holland“ losgehen.

Möchten Sie gerne mehr über unsere Campings in Holland, zu aktuellen Freizeitangeboten und Aktivitäten, aber auch in Sachen Campingtipps und -tricks erfahren? Schauen Sie dann einfach mal bei unseren Campingnews & Blog vorbei.